Pedro Augusto, do Fortaleza, relata ter sofrido racismo em jogo contra o Atlético-MG

No jogo que finalizou empatado em 1 a 1 entre Atlético-MG e Fortaleza, na noite desse domingo, 23, o meia tricolor Pedro Augusto relatou ter sido alvo de ofensas racistas por parte do jogador argentino Rodrigo Battaglia, meia do Galo.

Apesar de o fato ter sido registrado em súmula, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP) revela não ter presenciado as ofensas, assim como nenhum outro membro da arbitragem.

O episódio teria ocorrido durante o fim do primeiro tempo. Após uma disputa de bola entre os jogadores, Pedro Augusto caiu no gramado, mas logo foi erguido pelo jogador adversário, que teria proferido insultos racistas nesse momento. Conforme o relato oficial do árbitro na súmula da partida, Pedro Augusto afirmou ter sido chamado de “negro de merda”.