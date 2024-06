Em jogo intenso, Atlético empata com Fortaleza pelo Brasileirão

Na Arena MRV, Galo busca empate com o Leão do Pici e ainda sofre com lesões durante a partida pela 11ª rodada do Brasileiro

Em duelo pela reabilitação, o Atlético teve dificuldades e só conquistou um ponto pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena MRV, o Galo empatou com o Fortaleza por 1 a 1, neste domingo. Breno Lopes marcou ainda no primeiro tempo para o Leão do Pici, enquanto Paulinho, artilheiro do Alvinegro na temporada, deixou o dele na etapa final.

Com o resultado, o Atlético segue com três jogos sem vencer e permanece na 10ª posição, com 14 pontos. O Fortaleza, por sua vez, tem o mesmo número de pontos, só que na 12ª colocação. A equipe poderia emplacar a segunda vitória seguida na competição.

Primeiro tempo

Atlético e Fortaleza iniciaram o duelo mornos, mas depois da segunda metada o jogo ficou bem movimentado. O Galo teve chances, mas viu perder Saravia e Maurício Lemos saírem por lesão ao mesmo tempo e se desorganizou. Logo depois, Breno Lopes marcou um golaço para abrir o placar para o Leão do Pici. O atacante disparou em velocidade e finalizou de longe. Everson chega a tocar na bola, mas sem chance. O gol precisou de análise do VAR, que traçou as linhas no atacante e no zagueiro Igor Rabello. Depois disso, a equipe da casa se manteve no ataque com chutes e cruzamentos, mas faltou capricho para buscar o empate ainda na etapa inicial.