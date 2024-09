Perto de retorno, Calebe soma 55 jogos como desfalque desde chegada ao Fortaleza

Meia Calebe no jogo Fortaleza x Grêmio, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após isso, o clube entendeu que deveria iniciar o processo de fortalecimento muscular, sem pular etapas. Antes, o atleta estava machucado desde a primeira final do Estadual, no fim de março, quando sofreu um edema muscular na coxa esquerda. Ele já havia voltado a entrar em campo antes de enfrentar o Galo no Brasileirão, mas por apenas 17 minutos, contra o Grêmio. Os dados foram retirados dos registros de jogos e minutagem do site Flashscore Assim, são mais de dois meses sem defender as cores do escrete vermelho-azul-e-branco em jogos oficiais. Durante o período de recuperação da última lesão, o jogador havia, inclusive, buscado a ajuda de um profissional especializado em prevenção de lesões no futebol, que atuou em conjunto com os departamentos de fisiologia, nutrição e fisioterapia do clube do Pici no processo de recuperação do meia.



Com oito gols e nove assistências em 67 jogos com a camisa tricolor, Calebe apresentou, desde sua chegada, grandes desempenhos, sendo decisivo em momentos importantes para o Fortaleza. Na reta final de 2023, à exemplo, o meia foi decisivo na recuperação do Fortaleza na reta final e crucial para – com dois gols e quatro assistências –para a classificação da equipe para a Sul-Americana deste ano. Contudo, o camisa 10 vem sendo atrapalhado pela dura sequência de lesões e, pelo Leão do Pici, completou 90 minutos em apenas duas oportunidades desde que chegou. Antes de chegar à capital ceanrense, o jogador também não tinha jogos de 90 minutos registrados, mas por conta da dura concorrência que enfrentava no Atlético-MG. Histórico anterior de lesões no Fortaleza Em 2023, o atleta sofreu duas lesões que lhe tiraram de jogos importantes, em especial da grande final da Copa Sul-Americana, quando o Fortaleza foi derrotado nos pênaltis pela LDU e ficou com o vice-campeonato.

Já em 2024, o ofensivo participou de apenas doze jogos disputados pelo Leão, sendo desfalque em todos os jogos da Copa Sul-Americana e no jogo de volta da final do Cearense, na qual foi decisivo na temporada anterior marcando o gol que deu o pentacampeonato ao Fortaleza. Retomando à temporada anterior, ante o Libertad, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, Calebe foi substituído por ter sofrido um trauma no joelho. Após exames médicos, foi constatado um estiramento ligamentar no joelho direito com previsão de tratamento entre três e quatro semanas. A lesão resultou em um intervalo de oito jogos sem ser relacionado. Contudo, vale lembrar que o meia não figurava no departamento médico nos últimos dois jogos do recorte, mas aprimorava a parte física para retornar, assim como fez nos jogos mais recentes do Tricolor.