Calebe é substituído após dez minutos em campo em empate do Fortaleza contra o Atlético-MG

Jogador retornou de lesão na rodada passada do Brasileirão, diante do Grêmio, quando só atuou por 17 minutos, e foi substituído neste domingo, 23, na Arena MRV, contra o Galo

O empate do Fortaleza diante do Atlético-MG em 1 a 1 na noite deste domingo, 23, ficou marcado não apenas pelo ponto somado pelo Tricolor do Pici fora de casa, na Arena MRV, pelo Brasileirão. Uma das cenas que mais chamou a atenção no embate foi a substituição de Calebe, que aos 42 minutos deu seu lugar em campo ao Pedro Rocha.

O jogador havia entrado em campo apenas 10 minutos antes, aos 32 minutos, na vaga de Yago Pikachu.

Machucado desde a primeira final do Campeonato Cearense de 2024, no final de março, o camisa 10 se recuperou recentemente de um edema muscular na coxa esquerda. Ele já havia voltado a entrar em campo, mas atuou por apenas 17 minutos na rodada passada, contra o Grêmio. Na ocasião, entretanto, o jogador não chegou a ser substituído.