Câmera do Botafogo mostra que gol de Igor Jesus contra o Fortaleza não teve toque no braço

Hércules e Igor Jesus disputam lance no jogo Botafogo x Fortaleza, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo divulgou um novo ângulo do gol marcado por Igor Jesus na vitória sobre o Fortaleza, que abriu o placar da partida, e sanou qualquer dúvida sobre um possível toque no braço do atacante no domínio da bola – fato que tornaria o lance irregular. A imagem contradiz a reclamação feita por Marinho, jogador do Fortaleza, que afirmou, por meio de uma publicação nos stories de sua página pessoal no Instagram, um "toque claro no braço" de Igor Jesus. O atacante ainda questionou a CBF e o VAR, e escreveu: "Difícil mesmo um time do Nordeste brigar por algo".