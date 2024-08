Calebe volta a treinar e pode ser opção para Vojvoda em Fortaleza x Corinthians

Calebe assumiu a camisa 10 do Tricolor nesta temporada Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Após dois meses sem participar de um jogo oficial, o meio-campista Calebe voltou a treinar com o elenco do Fortaleza e pode figurar entre os relacionados para a partida contra o Corinthians, no próximo domingo, 25, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A última vez que Calebe entrou em campo pelo Tricolor do Pici foi no dia 23 de junho, no duelo contra o Atlético-MG, na MRV Arena. Naquela ocasião, o meia foi colocado por Vojvoda aos 32 minutos do primeiro tempo, mas precisou ser substituído aos 42 após sentir dores. Desde então, ficou afastado dos gramados.

Calebe chegou a ficar 80 dias no departamento médico antes do último retorno A atual temporada do meio-campista não tem sido fácil. No primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, realizado no dia 30 de março, Calebe deixou o campo lesionado e ficou 80 dias no departamento médico antes de retornar contra o Grêmio, pelo Brasileirão. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Durante o período de recuperação, o jogador buscou ajuda de um profissional especializado em prevenção de lesões no futebol, que atuou em conjunto com os departamentos de fisiologia, nutrição e fisioterapia do clube do Pici no processo de recuperação do meia.