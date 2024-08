CBF divulga data de partida atrasada entre Internacional e Fortaleza na Série A

Registro do confronto entre Internacional e Fortaleza, pela Série A, no estádio Beira-Rio Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A partida contra o Colorado também antes dos compromissos do Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Confira como ficará a agenda do Fortaleza para os próximos jogos, com a marcação do jogo contra o Internacional. Agenda de próximos jogos do Fortaleza: Botafogo x Fortaleza - 30/08 | 21 horas - Série A



| 21 horas - Internacional x Fortaleza - 11/09 | 19h30min - Série A



| 19h30min - Athletico-PR x Fortaleza - 14/09 | 18h30min - Série A



| 18h30min - Fortaleza x Corinthians - 17/09 | 21h30min - Copa Sul-Americana



| 21h30min - Fortaleza x Bahia - 21/09 | 21 horas - Série A



| 21 horas - Corinthians x Fortaleza - 24/09 - 21h30min - Copa Sul-Americana Fortaleza mede forças com Botafogo O topo da tabela do Campeonato Brasileiro Série A terá um duelo duro, no sábado, 31: Fortaleza, atual líder do certame nacional, e Botafogo, segundo colocado, medirão forças no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21 horas, para definir quem ficará na liderança ao final da 25ª rodada. O Glorioso terá mais do que o fator casa ao seu favor no embate. A grama sintética tem sido um forte aliado para a equipe carioca desde 2023, quando o gramado foi trocado. Na Série A deste ano, o time venceu 72% das 11 partidas que disputou como mandante — empatou uma e perdeu somente duas.