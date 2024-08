Sub-20: Fortaleza marca no final, vence Flamengo e avança à semifinal do Brasileiro

Com gol salvador de Kauê Canela nos acréscimos, o Fortaleza venceu o Flamengo por 1 a 0, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20 e avançou á semifinal do torneio, onde irá enfrentar o Cruzeiro. A data e horário ainda serão divulgadas.

O duelo disputado na Gávea, casa do Rubro-Negro, no Rio de Janeiro, colocava frente a frente equipes que já haviam se enfrentado na fase de grupos e com o Tricolor levando a melhor, vencendo por 3 a 0, com Kauê Canela marcando três vezes.

