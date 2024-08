Como chega o Botafogo para o duelo pela liderança da Série A contra o Fortaleza

Técnico Artur Jorge, do jogo Botafogo, montou um time ofensivo para lutar pelo título do Brasileirão Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Para além disso, o time comandado por Artur Jorge tem vivido uma excelente fase na temporada: está na briga pelo título da Série A e segue vivo na Copa Libertadores, após eliminar o Palmeiras. Para Pedro Medeiros, do portal Fogo na Rede, o bom momento passa muito pelas mãos do treinador português, que assumiu o clube em abril deste ano. “Ele trouxe de volta o sentimento que havia com lá atrás, com o técnico Luís Castro, que era o sentimento de família. É um ponto fortíssimo do Artur Jorge. Ele conseguiu unir o elenco e os jogadores correm por ele, porque acreditam nele”, explicou Pedro.

Para o confronto contra o Tricolor do Pici, Pedro Medeiros opina que o meio-campo e o espírito de não desistir da equipe podem ser um trunfo. “Apesar dos times do Artur Jorge terem essa caraterísticas de atacar bastante, o meio-campo é o verdadeiro coração da equipe. O time do Botafogo marca demais, jogando obrigatoriamente com dois volantes – Marlon Freitas e Gregore – que dão o combate e o prosseguimento para o time atacar (...) O principal ponto forte do Artur Jorge, no Botafogo, é esse meio campo estruturado”, comenta o jornalista.

Mas, como todo time, o Alvinegro carioca também apresenta falhas. Para a colunista do O POVO Iara Costa, a principal “pedra no sapato” do elenco do Glorioso tem sido o sistema defensivo, que vem falhando significativamente. “O Botafogo montou um time fortíssimo no meio de campo e também no ataque, eles são a razão do sucesso das ideias do técnico Artur Jorge, mas a equipe ainda não encontrou o seu melhor defensivamente. O treinador português varia os jogadores, tendo como homem forte o zagueiro Bastos, mas ainda não tem definido (o restante da defesa), por falhas dos demais defensores, que fazem companhia ao camisa 15. Essa tem sido a principal pedra no sapato da equipe carioca”, analisou a jornalista. Questionado se ainda existe resquício da pressão pela perda do título da Série A de 2023, Pedro afirma que o sentimento já ficou para trás por parte da torcida e dos jogadores do atual elenco, praticamente reformulado para a temporada 2024.