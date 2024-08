Botafogo tem retorno de quatro titulares para duelo contra Fortaleza

Além do quarteto, o técnico Artur Jorge deve ter o volante Allan à disposição. Em contrapartida, o treinador português segue com desfalques importantes, como Eduardo e Júnior Santos

O Botafogo tem retornos importantes de jogadores titulares para o confronto com clima de decisão diante do Fortaleza, que acontece no próximo sábado, 31, no estádio Nilton Santos (RJ), valendo a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista Savarino, o lateral-esquerdo Mateo Ponte e o zagueiro Alexander Barboza retornam de suspensão e serão opção para o treinador português Artur Jorge. O lateral-direito Cuiabano, que estava lesionado, treinou normalmente durante a semana e fica à disposição para o jogo. Os quatro são titulares da equipe carioca.