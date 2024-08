Fortaleza x Corinthians: Conmebol divulga datas e horários das quartas da Sul-Americana

Times vão entrar em campo nos dias 17 e 24 de setembro para definir quem vai avançar às semifinais do certame continental

Nesta segunda-feira, 26, a Conmebol divulgou as datas e o horários do duelo entre Fortaleza e Corinthians, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Por ter melhor campanha na primeira fase, o time paulista vai decidir a vaga em casa.



Conforme informou a entidade, a partida de ida será disputada no dia 17 de setembro, terça-feira, às 21h30min (de Brasília), na Arena Castelão. Já a volta acontecerá no dia 24 do mesmo mês, às 21h30min, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).