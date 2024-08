Conselho Deliberativo do Ceará oficializa votação de projeto do novo estatuto para setembro

O Conselho Deliberativo do Ceará oficializou, na noite desta quinta-feira, 29, a convocação de uma reunião extraordinária para análise do novo anteprojeto do estatuto social do clube. A votação irá ocorrer no dia 4 de setembo, na sede oficial do Alvinegro, em Porangabuçu, tendo início às 18 horas. O rito será execercido pelo presidente do conselho, Herbet Santos.

Assim, o rito seguirá o que foi decidido na Assembleia Geral de caráter administrativo com associados proprietários, que aprosentou divergências entre membros da diretoria e do conselho, realizada na última quarta-feira, 28. Assim, o momento acontecerá com votação integral, nominal e secreta, seguindo o quórum mínimo de 2/3 dos presentes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No edital oficial, que tinha até 48 horas para ser publicado – assim feito –, o conselho utilizou termos como "mesmo afrontando as decisões judiciais" e "absoluto estado de inexigibilidade de conduta diversa", reforçando a fala do presidente do conselho, Herbet Santos, ao O POVO, indicando que o presidente do clube, João Paulo Silva, não teria cumprido com o acordo feito com ele.