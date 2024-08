Fortaleza é o time mais temido do Brasil? Yago Pikachu opina

Atacante Yago Pikachu no jogo Fortaleza x Criciúma, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Líder da Série A do Brasileirão após a vitória diante do Corinthians, o Fortaleza vive em 2023 um enredo de grandes vitórias contra grandes times nacionais e internacionais. Apesar disso, questionado se o Leão do Pici seria atualmente o time mais temido do Brasil, Yago Pikachu rechaçou o status de "equipe a ser batida" para o grupo tricolor em coletiva cedida nesta quarta-feira, 28. Inicialmente, ele salientou o respeito que o time comandado por Vojvoda ganhou dos adversários nos últimos anos, mas também aproveitou a oportunidade para elogiar o próximo adversário, o Botafogo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Não sei, não sei, mas acredito que a gente criou respeito dos adversários jogando aqui no Castelão ou fora. A gente vê isso, com o Corinthians jogando com uma linha de cinco (defensores) contra a gente aqui. Geralmente, anos atrás, não se via isso. (O Botafogo) É um time muito forte, que ano passado não foi campeão brasileiro por detalhe. Liderou o campeonato todo. A gente vive um ótimo momento, temos que valorizar esse momento", frisou.