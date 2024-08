Fortaleza divulga logística para duelo contra o Botafogo pela Série A do Brasileiro

Nesta quinta-feira, 29, o Fortaleza divulgou toda a logística que irá enfrentar visando o confronto diante do Botafogo, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O elenco Tricolor realiza o último treinamento para o jogo frente ao Alvinegro Carioca nesta sexta-feira, 30, no período da manhã, no Centro de Excelência Alcides Santos. Após isso, pela tarde, o grupo já embarca em voo direto com direção à capital fluminense.