Fortaleza lança regra para sócios e visa garantir vagas ocupadas em check-ins

Torcida do Fortaleza no jogo Fortaleza x Criciúma, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira, 29, uma medida inovadora para reduzir a quantidade de sócios-torcedores que realizam check-in, mas faltam os jogos do clube. A partir do confronto contra o Corinthians, no dia 17 de setembro, válido pelo duelo de ida da Copa Sul-Americana, a instituição disponibilizará dois créditos para os associados dos planos Leão do Pici, Proprietário e Conselheiro. Ao entrar na área de check-in, os sócios-torcedores terão dois créditos. Um deles será utilizado para assegurar a vaga ao setor premium. Caso o leonino não realize o check-out até seis horas antes do confronto e, de fato, não compareça ao estádio, perderá uma 'moeda virtual'. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Se a situação ocorrer pela segunda vez, o torcedor ficará impedido de realizar check-in para a premium, ficando à disposição outros setores do estádio. Caso queira recuperar os créditos perdidos, o sócio-torcedor terá que desembolsar R$ 50 — crianças de até 12 anos não precisarão pagar a taxa. Assim, o setor volta a ficar liberado. Vale ressaltar que, presentemente, o Fortaleza está implementando a medida apenas para o premium.