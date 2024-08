As armas do Fortaleza contra o Botafogo: solidez defensiva e eficiência na transição

O Glorioso tem o melhor ataque do Brasileirão, mas não deve ter vida fácil diante do Leão, que marcou gols em todos os últimos 12 rivais que enfrentou e não foi vazado mais de uma vez em nenhum dos jogos deste recorte

O primeiro é a solidez defensiva que o Leão do Pici vem apresentando no Brasileirão. Na campanha até então, o escrete vermelho-azul-e-branco foi vazado apenas 20 vezes, número que representa o terceiro melhor rendimento entre todos os times que disputam o torneio nacional. Palmeiras (19) e Internacional (18) completam o topo da lista.

É fato que a missão do Fortaleza no Nilton Santos (RJ) no próximo sábado, 31, não será fácil. Afinal, o Leão, líder, enfrentará o Botafogo , vice-líder e que detém o melhor ataque da Série A do Campeonato Brasileiro, com 41 gols marcados em 24 partidas disputadas. Vojvoda, porém, tem dois trunfos que podem fazer a diferença no confronto.

O arqueiro, de acordo com dados do Sofascore, é o segundo da posição com mais defesas no Campeonato Brasileiro, com 73, atrás de Léo Jardim, do Vasco, que tem 75. O camisa 1 do Fortaleza também figura como o segundo com mais defesas difíceis, com 25, quatro a menos que Fábio, do Fluminense.

Nos últimos dez jogos pela Série A, sequência em que acumula nove vitórias e um empate, o time cearense sofreu somente seis gols. Um detalhe interessante é que, neste recorte, nenhum time conseguiu balançar as redes mais de uma vez em um único jogo contra o Fortaleza. A boa fase do goleiro João Ricardo , naturalmente, tem seu peso.

A equipe de Vojvoda costuma ser letal por meio da transição em velocidade e é um time que explora muito bem os erros do adversário. E é onde brilha o equilíbrio tricolor, executado com maestria, entre ter uma defesa pouco vazada e um ataque objetivo.

Não à toa, as últimas cinco vitórias do Leão terminaram do com vantagem mínima no placar, seja por 1 a 0 ou 2 a 1. A consistência e o alto nível de concentração do elenco tricolor são outros aspectos que chamam atenção e podem fazer a diferença no provável ambiente hostil no Nilton Santos, contexto que a equipe está acostumada a enfrentar – La Bombonera é um exemplo.

A projeção tática do jogo também se desenha para favorecer esse estilo do Fortaleza. O Botafogo, jogando em casa e com a pressão para vencer, deve assumir postura propositiva e se lançar ao ataque. Consequentemente, a tendência é de que espaços surjam, cenário ideal para a equipe cearense contra-atacar.