Fortaleza se reapresenta no Pici nesta terça para iniciar preparação visando Botafogo

Vojvoda terá quatro dias de treinamento antes do confronto diante do Glorioso, que acontece no próximo sábado, 31, pelo Brasileirão

Após conquistar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro no último final de semana – o nono triunfo nos últimos dez jogos no torneio –, o elenco do Fortaleza se reapresenta no Centro de Excelência Alcides Santos nesta terça-feira, 27, às 16 horas, de olho no Botafogo, próximo adversário na elite nacional.

A partida com clima de decisão colocará frente a frente o líder e vice-líder do Brasileirão, em confronto direto pela primeira posição da tabela. Para o Leão do Pici, um empate no estádio Nilton Santos (RJ) é o suficiente para manter-se no topo, enquanto o rival alvinegro precisa da vitória para ultrapassar o time cearense.