Fortaleza não perde há cinco meses como mandante e tem Castelão como grande trunfo

O Tricolor do Pici possui 13 vitórias consecutivas na capital cearense, sendo dez pelo Campeonato Brasileiro, duas pela Sul-Americana e uma pela final da Copa do Nordeste

A última derrota dos comandados do treinador Vojvoda no Gigante da Boa Vista aconteceu no dia 23 de março, quando a equipe cearense acabou superada pelo Vitória por 1 a 0, em duelo da fase de grupos da Copa do Nordeste – competição em que o Leão se sagrou campeão posteriormente.

Considerando toda a temporada de 2024, das 30 partidas que tem como mandante, o Leão conquistou 21 triunfos, sete empates e apenas duas derrotas – a outra, além do Vitória, ocorreu para o Ceará, também pela fase de grupos do Nordestão. Em relação a números, marcou 57 gols e sofreu 18.

Após o revés para o clube baiano, o Fortaleza disputou 21 jogos como mandante, sendo 20 na Arena Castelão e um no Presidente Vargas, na vitória sobre o Athletico-PR, pelo Brasileirão. O desempenho recente, inclusive, é avassalador: são 13 vitórias consecutivas na capital cearense, sendo dez pela Série A, uma pela final da Copa do Nordeste e duas pela Sul-Americana.

Fator casa tem sido grande trunfo para o Fortaleza no Campeonato Brasileiro

Líder do Brasileirão, o Fortaleza tem feito do fator casa seu grande trunfo na campanha histórica que vem protagonizando. No torneio, o Leão do Pici é o melhor mandante, com 84% de aproveitamento, e o único invicto, com dez vitórias e três empates em 13 jogos.

Os três empates em casa no Brasileirão aconteceram nos três primeiros duelos do Tricolor. Depois dessa sequência, o escrete vermelho-azul-e-branco embalou dez vitórias consecutivas na capital cearense. Dos 48 pontos que tem na tabela, 33 foram provenientes de confrontos que fez como mandante – ou seja, 68%.