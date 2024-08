Calebe, do Fortaleza, evolui em recuperação e avança de fase para retorno aos gramados

O clube divulgou o boletim médico antes do jogo diante do Corinthians e idicou que o atleta está em processo de transição para voltar a jogar

Como adiantado pelo Esportes O POVO , Calebe voltou a treinar com bola nesta semana após passar por um processo de fortalecimento muscular proposto pelo clube após uma série de lesões sofridas. Destaque ofensivo do Leão do Pici quando disponível, Calebe não entra em campo desde o dia 23 de Junho, quando jogou contra o Atlético-MG .

O Fortaleza volta a campo logo mais, às 16 horas deste domingo, 25, diante do Corinthians, em jogo que marca a 24° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Para o cofronto, que acontecerá na Arena Castelão lotada, com mais de 50 mil tricolores garantidos, a torcida ainda não terá o aguardado retorno do seu camisa 10, Calebe, mas o atleta já aparece em processo de transição no departamento médico para voltar a atuar.

Assim, são dois meses sem participar de um jogo oficial. Em sua última partida, o meia saiu do banco e entrou em campo aos 32 minutos do primeiro tempo, mas precisou ser substituído logo aos 42 após sentir dores. Desde então, ficou afastado dos gramados.

Naquele momento, o meia fazia apenas o seu segundo jogo após retornar de outra lesão que lhe deixou fora dos gramados por 80 dias. Durante o período de recuperação, o jogador havia, inclusive, buscado a ajuda de um profissional especializado em prevenção de lesões no futebol, que atuou em conjunto com os departamentos de fisiologia, nutrição e fisioterapia do clube do Pici no processo de recuperação do meia.

Por isso, a medida foi mais cautelosa, para que o atleta só voltasse a campo com total garantia de que não iria sofrer uma nova lesão. Dessa forma, o camisa 10 do Fortaleza deve voltar a campo contra o Botafogo, também pelo Brasileirão, no dia 31 deste mês.