Marcelo Paz projeta sequência de decisões para o Fortaleza: "Só pedreira"

CEO Marcelo Paz em treino do Fortaleza no Clube AEST, na Serra (ES) Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza se reapresenta nesta terça-feira, 27, mirando o duelo contra o Botafogo, no sábado, 31, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O confronto em questão – que vale a liderança da primeira divisão do certame nacional – é apenas o primeiro de uma série de jogos decisivos para o Tricolor do Pici. Em entrevista exclusiva ao O POVO, o CEO do clube, Marcelo Paz comentou sobre a sequência complicada que o time cearense terá pela frente, com decisão da Copa Sul-Americana e partidas pela Série A. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “São só jogos difíceis, né? Só ‘pedreira’ (...) temos que nos preparar bem, recuperar os jogadores que estão voltando de lesão, dar uma descansada também, porque a gente vem de uma sequência grande de jogos com intensidade muito alta”, projetou o CEO.