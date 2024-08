Professor da UFMG analisa favoritismo do Fortaleza por título brasileiro: "Depende só de si"

Atacante Breno Lopes no jogo Fortaleza x Criciúma, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

A campanha histórica do Fortaleza na Série A, onde é líder isolado e com dez jogos de invencibilidade, colocou o time como favorito a conquistar a taça nacional nas projeções estatísticas. Em contato com o Esportes O POVO, o professor Gilcione Nonato, que faz parte do Departamento de Matemática da UFMG, analisou e explicou os aspectos que fazem o Leão figurar como principal candidato ao título brasileiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Ao final da rodada 24 do Brasileirão, a chance de o Fortaleza ser o campeão é da ordem 52%, o que equivale praticamente ao lançamento de cara ou coroa. Então nós temos nesse momento uma certa imprevisibilidade se ele vai ou não ser o campeão. Mas ele tem mais chances de ser campeão que todos os outros somados. É uma probabilidade muito alta no momento. Esses números refletem a atual fase do clube, que vem de nove vitórias e um empate. É o time com melhor desempenho nos últimos dez jogos”, explicou Gilcione Nonato.

“O Fortaleza é o melhor mandante do campeonato e, com certeza, se ele mantiver esse desempenho recente para os próximos jogos, será o campeão. É importante notar que o Fortaleza, no momento, também é o quinto melhor visitante. Além disso, é o único time da competição que só depende de si”, analisou Gilcione. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Na próxima rodada, o Fortaleza visita o Botafogo no Nilton Santos, em confronto direto pela liderança. Independente de outros resultados, um empate do Leão no Rio de Janeiro é o suficiente para mantê-lo no primeiro lugar – já que Flamengo e Palmeiras possuem 44 pontos e não podem ultrapassar o Tricolor.