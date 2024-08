Fortaleza alerta torcedores para golpes envolvendo a imagem do clube e do presidente

O Fortaleza divulgou, na manhã desta sexta-feira, 23, uma nota oficial em que alerta os torcedores para tentativas de golpes. Segundo o clube, estão utilizando o nome do presidente do time, Alex Santiago, e a imagem do Tricolor do Pici para uma oferecer uma falsa disponibilidade de camisas gratuitas por meio de postagens nas redes sociais.

O comunicado alerta que o clube e o presidente não estão promovendo nenhum tipo de camisa do clube por meio de uma “pesquisa de satisfação para comemorar o G3 do Brasileirão”, muito menos para "incentivar a torcida". Portanto, tal iniciativa se trata de uma fraude.

A nota oficial ainda faz a indicação para que os torcedores não cliquem em nenhum tipo de postagens dessa natureza, nem mesmo disponibilize os seus dados pessoais por meio das redes sociais, sempre em alerta para o risco de tentativas de golpes.