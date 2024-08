Fortaleza abre check-in e anuncia ingressos promocionais para jogo contra Corinthians

Disponíveis a partir das 09h desta sexta, 23, os bilhetes serão comercializados a partir de R$ 20. Duelo vai acontecer no domingo, 25, às 16 horas (de Brasília), na Arena Castelão

Após conquistar a classificação para as quartas da Copa Sul-Americana , o Fortaleza agora foca suas atenções no duelo contra o Corinthians, marcado para este domingo, 25, às 16 horas (de Brasília), na Arena Castelão.

O torcedor que quiser marcar presença no Gigante da Boa Vista para acompanhar a partida pode adquirir seu ingresso no site Leão Tickets ou nas lojas físicas do time.

O confronto diante da equipe paulista é de suma importância para o Fortaleza. Vice-líder com 45 pontos somados, o Tricolor pode assumir o topo da tabela em caso de tropeço do primeiro colocado, Botafogo.

Confira os valores dos ingressos para Fortaleza x Corinthians: