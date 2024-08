Algoz do Fortaleza na final de 2023, LDU é eliminada da Sula pelo Lanús-ARG

O time equatoriano, atual campeão do torneio continental, foi derrotado por 5 a 2 no placar agregados pelo clube argentino nas oitavas de final

Algoz do Fortaleza na última temporada, a LDU-EQU perdeu para o Lanús na noite da última quinta-feira, 21, e foi eliminada da Copa Sul-Americana nas oitavas de final. A equipe argentina foi soberana no confronto diante do atual campeão do torneio e venceu por 5 a 2 no placar agregado – 2 a 1 na ida, no Equador, e 3 a 1 na volta.

A LDU fazia parte do chaveamento contrário ao do Fortaleza na Sula. Ou seja, as equipes só poderiam se encontrar em uma nova final, assim como ocorreu em 2023, quando foram rivais na decisão ocorrida no Uruguai. Naquela ocasião, os equatorianos levaram a melhor na disputa por pênaltis e conquistaram o título continental.