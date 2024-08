Sub-20: Fortaleza enfrenta o Flamengo pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro

A equipe de base do Leão tem contribuído de forma importante com o grupo principal. Atualmente, o plantel de Vojvoda conta com Kervin e Kauan Rodrigues

Passado a primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, o foco do Fortaleza já está nas quartas de final do torneio de base. Único nordestino na competição, o Tricolor enfrenta o Flamengo, em jogo único no Rio de Janeiro.

Na fase inicial, o Leão do Pici se saiu melhor contra o Rubro-Negro carioca e venceu por 3 a 0, com três gols de Kauê Canela. Essa partida contribuiu para a boa campanha da equipe, de 32 pontos conquistados em 19 partidas, vencendo nove jogos, empatando cinco e perdeu cinco.

A equipe de base do Leão tem contribuído de forma importante com o grupo principal. Atualmente, o plantel de Vojvoda conta com Kervin e Kauan Rodrigues, além de Amorim e Fabrício, que alternam entre os dois setores.