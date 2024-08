Novo reforço, Mancuso elogia estrutura do Fortaleza e revela "grande relação" com Lucero

O lateral-direito argentino contou que Lucero o "ajudou muito" em sua chegada ao Leão do Pici e que conhece outros três hermanos do elenco: Cardona, Machuca e Pochettino

Novo reforço do Fortaleza, o lateral-direito Eros Mancuso se mostrou, durante sua apresentação oficial, muito satisfeito com a estrutura física do clube. Na sala de imprensa, o argentino elogiou as instalações do Centro de Excelência Alcides Santos.

Em resposta sobre o tema, Mancuso disse que contou empolgado para seus familiares que tudo que viu no CT do Tricolor do Pici estava em condição de “novo” e citou o vestiário e a academia como exemplos.