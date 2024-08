Turnê Caetano & Bethânia: veja a setlist e tudo sobre a estreia

Com público de 13 mil pessoas, abertura da turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia contou com sucessos e homenagens a grandes nomes da MPB, como Gal Costa, Gilberto Gil e Raul Seixas

Ao todo, 41 músicas foram cantadas pela dupla, que surpreendeu o público com a escolha da setlist. Com canções de Roberto Carlos, Guilherme Arantes, Paulo César Pinheiro, Iza, Roque Ferreira e outros artistas, o repertório também trouxe homenagens a Gal Costa, Raul Seixas e Gilberto Gil.

Com exceção de alguns encontros pontuais, os irmãos, que trilharam caminhos independentes na música, não cantavam juntos desde 1978. Assim, a turnê "Caetano & Bethânia" não é apenas um marco para os amantes da MPB, mas representa também um caminho para criar vínculos com a nova geração.

As maiores surpresas da estreia

Outro grande momento da noite foi a homenagem a Gal Costa, companheira dos irmãos no grupo Doces Bárbaros. Com imagens da cantora passando nos telões e ao som da voz de Maria Bethânia, as músicas “Baby” e “Vaca Profana” foram as escolhidas para o momento de tributo em memória à amiga.

Maria Bethânia e Caetano Veloso estreiam turnê 'Caetano &Bethânia' no último sábado, 03 Crédito: Victor Chapetta/AgNews

A maior surpresa, no entanto, veio com as músicas “Deus Cuida de Mim”, do pastor Kleber Lucas, e “Fé”, da cantora Iza. Caetano, ao cantar a primeira canção, justificou a presença dela na setlist pelo constante crescimento no número de evangélicos no Brasil.