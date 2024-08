Fortaleza foi eliminado apenas uma vez decidindo mata-mata internacional no Castelão

O Fortaleza tem pela frente, nesta quarta-feira, 21, mais uma decisão internacional diante do seu torcedor. O Tricolor recebe o Rosario Central-ARG, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A depender do histórico do time leonino, o mais de 40 mil torcedores já confirmados possuem motivos de sobra para confiar na classificação à quartas do torneio.

Isso porque nas cinco vezes que decidiu um mata-mata continental no Castelão, a equipe tricolor se sobressaiu melhor diante do rival em quatro oportunidades — três na Sul-Americana e uma na Copa Libertadores.

Na última temporada, o pela fase de Pré-Libertadores, o Tricolor do Pici eliminou o Deportivo Maldonado-URU, vencendo por 4 a 0. Também em 2023, nas oitavas da Sula, eliminou o Libertad-PAR com um empate por 1 a 1, contando com gol heroico de Marinho. Na ida, havia vencido por 1 a 0, em partida realizada no Paraguai.