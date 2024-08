Copetti chega com febre ao Brasil e Rosario pode jogar sem centroavante contra o Fortaleza

Além de Copetti, que seguiu doente com a delegação, Marco Rúben e Augustin Módica não viajaram por estarem no departamento médico

Com a ausência de Marco Rúben e Augustín Modica confirmadas no setor ofensivo do Rosário Central para enfrentar o Fortaleza, na noite desta quarta-feira, 21, o atacante Copetti, que jogaria centralizado na equipe argentina, chegou ao Brasil com febre e se tornou dúvida para a partida.

Assim, o técnico Matías Lequi, que também não terá Campaz, deve realizar três testes para a sua suplência no treino de apronto, que ocorre nesta terça-feira, 20, no centro de treinamento do Ceará, em Porangabuçu.