Rosario embarca para decisão contra o Fortaleza pela Sula sem Marco Rúben e Campaz

O experiente centroavante Marco Rúben, que já havia desfalcado o clube argentino na partida de ida, no Gigante de Arroyito, segue entregue ao departamento médico para tratamento de lesão e não viajou. Já o meio-campista colombiano Jaminton Campaz, suspenso pelo terceiro amarelo, também está fora do jogo.

Adversário do Fortaleza na próxima quarta-feira, 21, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana, o Rosario Central embarcou para o Brasil nesta segunda-feira, 19, com destino a capital cearense. Dois jogadores considerados titulares da equipe não viajaram.

Matías Lequi tem ainda outros dois problemas no setor ofensivo. O atacante Agustín Módica, que costuma ser reserva, está lesionado e permaneceu na cidade de Rosário (ARG). Enzo Copetti, apesar de ter viajado com a delegação, será avaliado no dia do jogo e sua condição ainda é incerta.

Com o empate no confronto de ida, a decisão pela vaga nas quartas de final está totalmente em aberto. Uma vitória simples do Fortaleza ou Rosario Central garante a classificação no tempo regulamentar. Em caso de igualdade no placar novamente, o embate será resolvido nas penalidades.

A bola rola na quarta-feira, 21, às 19 horas, na Arena Castelão. De acordo com a última parcial divulgada pelo Leão do Pici, mais de 44 mil torcedores já garantiram presença no estádio para acompanhar a partida.