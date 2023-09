Fortaleza vence América-MG, faz história e garante vaga inédita na semi da Sul-Americana

O adversário do time de Juan Pablo Vojvoda no mata-mata decisivo por vaga na final será o Corinthians. Por ter melhor campanha, o Fortaleza decidirá em solo cearense

A equipe cearense volta a campo no domingo, 3, às 16 horas (de Brasília), contra o Fluminense, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

O adversário do time de Juan Pablo Vojvoda no mata-mata decisivo por vaga na final será o Corinthians. Data, horário e local dos confrontos serão divulgados posteriormente pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Por ter melhor campanha, o Fortaleza decidirá em solo cearense.

O Fortaleza venceu o América-MG por 2 a 1 ( 5 a 2 no placar agregado ) nesta quinta-feira, 31, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e garantiu a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana 2023 . Guilherme e Marinho marcaram os gols do Leão do Pici, enquanto Breno Moscardo descontou para o Coelho.

O jogo

A vantagem construída no duelo de ida não acomodou a equipe cearense, que administrou o 1° tempo na Arena Castelão, conseguindo sair em vantagem com o atacante Guilherme, aos 21 minutos, após receber cruzamento de Tinga, ganhar de Rodriguinho e cabecear no contrapé de Cavicholi. Antes, o Leão do Pici havia criado duas oportunidades com Tinga e Marinho, mas ambos pararam no arqueiro do Coelho.

A equipe de Fabián Bustos não conseguiu se encontrar durante os 45 minutos iniciais. O América-MG tentava criar oportunidades pelas laterais, com Everaldo e Paulinho Bóia, mas encontrava dificuldade, devido ao encaixe de marcação executado pelo Fortaleza, principalmente com a trinca de meio-campistas composta por Pochettino, Pedro Augusto e Zé Welison. A melhor chance veio com Mastriani, após cruzamento, mas o camisa 17 não conseguiu finalizar contra a meta de João Ricardo.

O controle tricolor seguiu na etapa decisiva. A equipe americana mudou a estratégia com a entrada de Berno Moscardo, tentando construir lances de perigo por dentro, pelo meio-campo, mas sem conseguir levar a perigo ao gol tricolor. Aos 12 minutos, Breno recebeu na área, mas finalizou para fora. No contra-ataque, quase o Leão do Pici marcou o 2°, com Marinho recebendo nas costas da defesa, avançando em velocidade e cruzando para Guilherme chegar finalizando. O “amado”, porém, acertou o travessão de Cavichioli.

A melhor chance do América-MG veio dos pés de Javier Méndez. Após a rebatida de Pedro Augusto, o camisa 23 encheu o pé, mas acertou a rede pelo lado de fora.

No lance seguinte, aos 20 minutos, o Fortaleza chegou ao 2° gol com Marinho. O ponta-direita aproveitou a disputa entre Lucero e o defensor americano, encheu o pé, Cavichioli defendeu, mas no rebote o camisa 12 estufou a rede adversária.