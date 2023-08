Fortaleza tem atuação sólida, bate o Libertad e larga em vantagem nas oitavas da Sul-Americana

O Fortaleza voltou ao caminho das vitórias na noite desta terça-feira, 1º. Em Assunção, no Paraguai, o Leão teve atuação sólida e venceu o Libertad por 1 a 0, em jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O gol tricolor foi marcado por Zé Welison.

Com o resultado positivo fora de casa, o Leão do Pici larga em vantagem no duelo e pode até empatar no jogo da volta. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 8, na Arena Castelão.

O jogo

Com uma escalação repleta de modificações em relação aos últimos jogos, principalmente no setor ofensivo, o Leão do Pici tomou as rédeas da partida desde os minutos iniciais. Trocando passes com tranquilidade, o time tricolor se comportou bem e conseguiu um gol logo aos 19 minutos do primeiro tempo.

No lance, Pikachu fez uma inversão de bola para Guilherme, que limpou o defensor do Libertad e tocou para o meio da área, onde estava Zé Welison, livre de marcação, que bateu e abriu o placar no Estádio Defensores del Chaco. Depois, o próprio Guilherme criou jogada individual e cortou para finalizar de direita, mas a bola passou por cima do gol adversário.

Com muita segurança na defesa e velocidade no ataque, o Fortaleza conseguiu controlar o jogo na primeira etapa. A única grande chance do time paraguaio nos 45 minutos iniciais foi em uma cobrança de falta cobrada por Villalba, mas João Ricardo estava atento e fez boa defesa.

Na volta para a segunda etapa, o Leão seguiu trocando passes sem dificuldades. Por jogar em casa e precisar do resultado, o Libertad até teve mais finalizações, mas sem efetividade. Depois dos 20 minutos, a equipe de Assunção começou a cometer faltas com o intuito de atrapalhar o estilo de jogo do Fortaleza, com posse de bola e velocidade.

O Tricolor de Aço ainda chegou perto de ampliar o placar. Após um cruzamento de Pochettino, o zagueiro Diego Viera, do Libertad, tentou fazer corte e quase marcou contra o próprio gol, obrigando Martin Silva a realizar grande intervenção.