Fortaleza abre check-in para sócio-torcedor comparecer ao duelo decisivo contra Rosario

A venda dos ingressos começa apenas no sábado, 17, a partir das 9 horas. O valores variam de R$ 40 até R$ 200, a depender do local

Na noite da última quarta-feira, 16, o Fortaleza ficou no empate por 1 a 1 com o Rosario Central, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no Gigante de Arroyito, casa dos argentinos. Dessa forma, ficou tudo para a Arena Castelão, na próxima quarta-feira, 21, às 19 horas.

Com expectativa de ter casa cheia, o Leão do Pici abriu check-in para o sócio-torcedor garantir sua presença no confronto decisivo. Até o momento, o maior público do clube na competição foi na vitória por 4 a 2, diante do Boca Juniors-ARG, onde 52.177 se fizeram presentes.