Marinho tem misto de emoções ao marcar gol e se lesionar em 3 minutos pelo Fortaleza

O atacante, escalado como titular, ficou em campo por menos de cinco minutos. Neste tempo, marcou o único gol do Leão no empate contra o Rosario e foi substituído por lesão

Apesar do pouco tempo em campo, Marinho teve participação fundamental no empate do Fortaleza contra o Rosario Central na Argentina, pelas oitavas de final da Sul-Americana. No confronto, o atacante viveu um misto de sentimentos ao fazer o único gol do Leão no jogo, mas se lesionar durante a comemoração. Tudo isso em três minutos.

O tento de Marinho aconteceu logo no primeiro minuto de jogo, em cobrança de falta na entrada da área do time argentino, pelo lado direito. Ao invés de cruzar, o atacante arriscou o chute direto e encobriu o goleiro Broun.