Vojvoda projeta ambiente difícil para o Rosario no Castelão e vê duelo aberto na Sula

Técnico Vojvoda no jogo Rosario Central x Fortaleza, no Gigante de Arroyito, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Marcelo Manera / AFP

O Fortaleza iniciou o mata-mata da Copa Sul-Americana empatando com o Rosario Central por 1 a 1, nesta quarta-feira, 14, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário-ARG. Após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda citou a necessidade do Tricolor do Pici assumir a responsabilidade no duelo decisivo, marcado para a próxima quarta-feira, 21, na Arena Castelão, para conseguir assegurar a classificação diante do torcedor leonino, mencionado que a equipe argentina enfrentará um "ambiente difícil" em solo cearense. Na análise pós-jogo, Vojvoda lamentou a falta de efetividade nas transições que o Tricolor do Pici conseguiu encaixar no primeiro tempo e lembrou que duelos eliminatórios são decididos nos detalhes. "Estávamos em um estádio difícil, com um adversário que tem bons números jogando em casa. Sabemos que em Copas, o fator estádio tem seu peso, quando se enfrenta equipes de diferentes países. Teremos que assumir a responsabilidade frente aos nossos torcedores. Estaremos em nossa casa, conhecemos o ambiente, mas também sabemos que, assim como jogamos em um estádio difícil, o Central passará o mesmo. Eles proporão a estratégia, nós a nossa e os detalhes definirão os jogos. São partidas de 180 minutos e os detalhes definem", iniciou.