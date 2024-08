Pochettino valoriza empate do Fortaleza com Rosario pela Sula e vê partida "parelha"

Meia Pochettino no jogo Boca Juniors x Fortaleza, em La Bombonera, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Felipe Cruz/Fortaleza EC

Com o resultado do primeiro duelo, o Leão do Pici agora precisa de uma vitória simples na partida de volta para avançar às quartas de final do certame continetal. O embate decisivo será realizado na próxima quarta-feira, 21, às 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão.