Vojvoda diz que Lucero está "evoluindo bem", mas não confirma atacante contra o Rosario

Atacante Lucero em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

“Ele está evoluindo bem. Confiamos em sua pronta recuperação, mas também devemos ter calma e equilíbrio, porque futebol profissional é assim e é isso que devemos fazer”, explicou Vojvoda, que não confirmou a presença do jogador na partida diante do Rosario Central. Lucero desfalcou o Tricolor nos últimos dois duelos do time, contra Cruzeiro e Criciúma, pelo Brasileirão. Peça importante do elenco, o argentino é o vice-artilheiro da elite nacional, atrás apenas de Pedro, do Flamengo, e totaliza 22 gols pelo Fortaleza neste ano. Substituto imediato, Kayzer sofreu corte no nariz, mas deve ficar à disposição Diante da ausência de Lucero, Vojvoda tem utilizado Renato Kayzer como titular na posição. O centroavante tem aproveitado a chance com boas atuações e anotou dois gols nos últimos três jogos da equipe no Campeonato Brasileiro.

No duelo contra o Criciúma, o atacante levou uma pancada no nariz e precisou de atendimento médico após forte sangramento. De acordo com Vojvoda, o camisa 79 sofreu um corte no local e será avaliado ao longo dos próximos dias. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube A tendência é de que ele possa participar normalmente do duelo contra o Rosario Central, pela Sula, e RB Bragantino, pelo Brasileirão. Diante do Criciúma, apesar da pancada, Kayzer seguiu normalmente na partida até os 31 minutos do segundo tempo.