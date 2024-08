Vojvoda analisa vitória do Fortaleza e exalta Kayzer: "Atacante de que necessitamos"

Com a vitória sobre o Cruzeiro, o treinador argentino chegou à marca de 250 jogos no comando do Fortaleza

Com a vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro na noite dessa segunda-feira, 5, o Tricolor assumiu o terceiro lugar na tabela da Série A do Brasileirão, confirmando o bom momento na temporada. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou a partida e falou sobre a boa campanha do time.



“Jogamos contra um adversário que tem bons jogadores e um bom funcionamento, então planejamos uma estratégia e conseguimos dois gols fora de casa, isso é determinante no futebol”, reconheceu Vojvoda.

Apesar de ter conseguido a vitória fora de seus domínios, o Fortaleza enfrentou uma partida equilibrada com uma certa superioridade do Cruzeiro. Mesmo tendo saído à frente no placar com um gol de Breno Lopes aos nove minutos, o Tricolor viu a Raposa ser mais eficiente durante o primeiro tempo. De acordo com Vojvoda, as substituições na equipe leonina fizeram o time reagir.