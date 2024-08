Fortaleza divulga roteiro para jogos na Argentina e São Paulo; veja programação

A logística do Tricolor será iniciada nesta segunda-feira, 12. O elenco se reapresenta no Centro de Excelência Alcides Santos às 9h30min, onde realiza treino antes de embarcar em voo fretado para a cidade de Rosário, na Argentina, no período da tarde. Na terça, o plantel faz treino de apronto e finaliza a preparação para o jogo.

A delegação do Fortaleza retorna para o Brasil na quinta-feira, 15, dia seguinte ao confronto diante do Rosario Central. Antes do embarque para São Paulo, Vojvoda comanda um treino no período da tarde, ainda em solo argentino. Assim como na ida para a Argentina, a volta também acontecerá em voo fretado.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

Na sexta-feira, 16, o Leão faz treino de apronto no período da tarde em Atibaia, São Paulo, e encerra a preparação visando o duelo contra o RB Bragantino, que acontece no sábado, 17, às 18h30min, pela 23ª rodada da Série A.