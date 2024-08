Único mandante invicto, Fortaleza soma nove vitórias seguidas em casa na Série A

Dos 42 pontos que o Tricolor do Pici possui na tabela de classificação, 30 foram conquistados atuando na capital cearense

Com a vitória sobre o Criciúma neste sábado, 10, o Fortaleza manteve-se como o único mandante invicto na Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Pici, inclusive, venceu todos os últimos nove rivais que enfrentou na capital cearense pela elite nacional.

Nesta sequência de invencibilidade, o Leão do Pici amargou três empates nos três primeiros jogos como mandante, mas depois deslanchou e venceu o Athletico-PR, Grêmio, Palmeiras, Juventude, Fluminense, Vitória, Atlético-GO, São Paulo e Criciúma.