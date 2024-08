Vojvoda analisa briga por título da Série A e reforça que Fortaleza irá "continuar lutando"

Questionado sobre a possibilidade de brigar pelo título do Brasileirão, o argentino reconheceu que, de fato, o Leão está em uma boa posição, mas pregou cautela e reforçou a dificuldade da competição. Em sua fala, o comandante ressaltou que o Tricolor tem “qualidade, elenco, trabalho e humildade” e que continuará lutando para se manter no topo, sempre pensando jogo a jogo.

Cauteloso com as palavras, o treinador do Fortaleza , Juan Pablo Vojvoda, analisou o atual cenário do clube na Série A, onde protagoniza campanha histórica e está invicto há oito partidas – com sete vitórias e um empate neste recorte. Independente dos resultados da 22ª rodada, o Tricolor ficará com somente um ponto de diferença para o líder.

“Estamos em uma posição boa e queremos continuar lutando ali. Essa é nossa verdade. Sabemos que (o Brasileirão) é muito difícil e competitivo, mas temos qualidade, elenco, trabalho e humildade também. Reconhecemos quando erramos e vamos estar juntos trabalhando. Acho que o caminho é esse, pensando no próximo jogo. O objetivo é esse, o próximo jogo”, comentou em coletiva após a vitória sobre o Criciúma, no último sábado.

O segredo da ascensão do Fortaleza na Série A

O momento que o Fortaleza vive atualmente, além de especial, também é a melhor do clube na era Vojvoda pela Série A. A ascensão do clube, que perdeu somente um jogo dos últimos 13 que disputou no torneio – são dez vitórias neste recorte –, é fruto de alguns fatores importantes que são trabalhados internamente, segundo o treinador argentino.

“É o crescimento do elenco quanto ao rendimento coletivo, do seu jeito de trabalhar, continuar e acreditar. E, principalmente, enfrentar cada jogo com uma estratégia e responsabilidade particular. Não pensamos daqui três jogos. Não. O que temos que fazer nesse jogo? O que fizemos no anterior que precisamos corrigir? Quais os detalhes do adversário? A partir disso, fomos evoluindo. O Brasileirão é muito difícil, onde se joga muito com a condição física e com a estratégia. O fator campo, dentro de casa e fora. A logística. Temos que estar atentos a cada detalhe”, disse.