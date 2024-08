Kayzer revela que pensou em aposentadoria após lesão e comenta apoio do filho em volta por cima

Renato Kayzer marcou o terceiro gol da vitória tricolor Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

Autor do gol que deu números finais ao duelo entre Fortaleza e Cruzeiro, pela 21° rodada da Série A, o atacante Renato Kayzer, que voltou a marcar gols em dois jogos seguidos de Série A após três anos na vitória do Tricolor, falou sobre o longo período de lesão que passou, contando que pensou em largar o futebol, mas mudou de ideia à pedido de seu filho. Além disso, falou sobre as chances de título do Leão do Pici. A fala aconteceu no programa Boleiragem, do SporTV, após a vitória, na noite desta segunda-feira, 5, que ocorreu no estádio Kléber Andrade, em Cariacica-ES. Na ocasião, o camisa 79 também aproveitou para agradecer o tempo de recuperação que passou no Criciúma. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Tenho que agradecer a eles [Criciúma] por me abrir as portas no início do ano. Há alguns meses atrás, estava pensando em parar de jogar futebol, de muleta [...] É uma alegria enorme estar no Fortaleza fazendo o que eu amo", disse.

Questionado sobre o pensamento dos atletas internamente sobre a meta no Brasileirão, Kayzer ressaltou que não se fala em título, até pela cobrança de Vojvoda em pensar jogo a jogo, mas ressaltou que fica nítido que os jogadores pensam na possibilidade. "Na rodinha antes do jogo, eu disse: 'se Deus tá permitindo a gente sonhar, por que não?' Mas vamos jogar com os pés no chão, como estamos fazendo", concluiu. Com uma primeira passagem conturbada no Fortaleza; um empréstimo ao Dejeon Hana, da Coréia do Sul, e um uma grave lesão que lhe deixou fora de combate por oito meses, o ofensivo conseguiu matar a saudade de emendar uma sequência de dois gols na Série A, o que não acontecia desde novembro de 2021, quando marcou, ainda pelo Athletico-PR, diante de Flamengo e Ceará.