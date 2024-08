Fortaleza recebe Criciúma no Castelão de olho na vice-liderança da Série A

O Fortaleza visitou o Criciúma no primeiro turno e empatou a partida em 1 a 1 Crédito: CAIO MARCELO/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO

Vivendo um momento especial no Brasileirão, a expectativa é de que a torcida compareça em grande número no Gigante da Boa Vista. Marcelo Paz, CEO da SAF do clube, fez um apelo após a vitória sobre o Cruzeiro e pediu pelo menos 45 mil pessoas no estádio neste sábado. De acordo com a última parcial divulgada, mais de 37 mil tricolores já garantiram presença. No certame nacional, o Leão está embalado. A equipe cearense acumula nove vitórias, dois empates e somente uma derrota nos 12 jogos recentes que disputou. Atuando como mandante no, o escrete vermelho-azul-e-branco está invicto e vem de oito triunfos consecutivos, sequência que eleva as expectativas por um novo resultado positivo diante do Tigre. Para Renato Kayzer, entretanto, o duelo reserva grandes desafios. “Sabemos que a equipe do Criciúma é ótima. Conheço todos os atletas que estão lá, dão sempre 100% em todos os jogos. É uma característica do professor Tencati, ser aguerrido e forte fisicamente. Teremos um duelo difícil. Trabalharemos durante a semana para fazermos um grande jogo diante da torcida para sair com a vitória, que pode dar uma posição melhor para a gente”, contou.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Rival do Fortaleza, o Criciúma venceu os últimos dois adversários que enfrentou na Série A, o Juventude e o Atlético-MG, e afastou a má fase após amargar cinco jogos sem resultados positivos. Na 12ª posição com 24 pontos, o Tigre ainda tenta criar uma margem segura em relação ao Z-4, cuja distância é de quatro pontos, para assim se estabilizar na competição. “Eu acho que vai ser o jogo mais difícil da temporada, porque o Fortaleza vem bem, vem ganhando em casa. Então vai ser um jogo muito importante para nós”, analisou o zagueiro venezuelano Wilker Ángel, do Criciúma.

Para a partida contra o Fortaleza, Tencati não poderá contar com o meia Fellipe Mateus, suspenso, o volante Ronald e o zagueiro Tobias Figueiredo, já que ambos pertencem ao Leão e não podem ser relacionados para a partida. O artilheiro do time no ano, Matheusinho, segue fora por lesão. Em contraponto, o treinador deve ter o retorno do atacante Arthur Caíke. Pelo lado tricolor, Vojvoda seguirá sem Lucero, em tratamento no departamento médico. Tinga e Calebe também devem desfalcar a equipe no duelo. Os argentinos Pochettino e Machuca são dúvidas. Fortaleza x Criciúma: ficha técnica Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rossetto, Pedro Augusto; Marinho, Renato Kayzer, Breno Lopes. Técnico: Vojvoda.