Além de Lucero, Fortaleza terá mais dois desfalques contra o Criciúma; confira

Diante do Tigre, o Tricolor busca manter um tabu de 21 anos sem perder como mandante

Buscando se manter no G-4 do Brasileirão, o Fortaleza recebe o Criciúma na tarde deste sábado, 10, na Arena Castelão em duelo da 22ª rodada da Série A. Para enfrentar o Tigre, o time comandado por Vojvoda não poderá contar com algumas das principais peças.

Artilheiro do Leão, Lucero continua sendo baixa do time devido a um edema muscular na coxa direita. Assim como o camisa 9, Calebe e Tinga devem ficar de fora da partida; o camisa 10 permanece em processo de fortalecimento muscular, enquanto o defensor finaliza transição após edema muscular na panturrilha esquerda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, os argentinos Pochettino e Machuca são dúvidas para a partida. Entretanto, Vojvoda poderá contar com Hércules, que retorna ao elenco após cumprir suspensão.