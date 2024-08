Paz pede 45 mil torcedores do Fortaleza contra o Criciúma e brinca: "Se não tiver, vou embora"

Marcelo Paz, goleiro do Fortaleza, na final da Copa do Nordeste 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

"Eu tenho um recado para torcida: se não tiver pelo menos 45 mil pessoas no Castelão, sábado, eu vou embora. Apressa para comprar os ingressos, tenho que pagar o bicho dos guerreiros, estão merecendo", finalizou Marcelo Paz. Até o momento, o maior público do Leão no Brasileirão foi contra o São Paulo, onde 41.322 tricolores se fizeram presentes no Gigante da Boa Vista. O time cearense levou a melhor com o placar de 1 a 0.

Check-in aberto para o sócio-torcedor O sócio-torcedor que deseja se fazer presente no duelo entre Leão e Tigre, já pode. O Tricolor de Aço abriu o check-in já nesta terça-feira, 6. A venda dos ingressos se inicia nesta quarta-feira, 7.