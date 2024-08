Kayzer ameniza euforia por título do Fortaleza na Série A e pede cautela

A esperança do título se dá pela consistência do clube na competição nacional, batendo de frente com equipes com maiores investimentos, como Botafogo, Flamengo e Palmeiras. O trio, inclusive, não venceu o Fortaleza no primeiro turno

O atacante Renato Kayzer amenizou o clima de euforia acerca de um possível título da Série A pelo Fortaleza. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 7, o camisa 79 pontuou que a posição na tabela de classificação — terceiro colocado, com 39 pontos — “não dá segurança” e comentou sobre a dificuldade do segundo turno do Brasileirão.

“Vou ser bem sincero, está muito longe para falar de título. Tem um turno inteiro pela frente. Será muito mais difícil que o primeiro turno. Temos que manter a cabeça no lugar, fazer as coisas com calma e tranquilidade. Temos um jogo importantíssimo no sábado, pensar jogo a jogo. Está cedo para falarmos de título. Estamos numa posição boa, tem o nosso mérito, mas não dá segurança de nada. O segundo turno é dez vezes mais difícil que o primeiro. É focar jogo a jogo e manter esse no ritmo”, comentou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A esperança do título se dá pela consistência do clube na competição nacional, batendo de frente com equipes com maiores investimentos, como Botafogo, Flamengo e Palmeiras. O trio, inclusive, não venceu o Fortaleza no primeiro turno, com o Leão do Pici registrando duas vitórias — contra Rubro-Negro e Alviverde — e um empate — contra o Glorioso.