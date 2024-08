Fortaleza divulga nova parcial com mais de 37 mil torcedores contra o Criciúma

De acordo com a parcial de público divulgada pelo Tricolor do Pici nesta quinta-feira, 8, 37.412 mil torcedores já garantiram presença para assistir a partida. Deste número, 25.901 são de sócios que realizaram o check-in, enquanto os 11.511 restantes são de ingressos vendidos.

Vivendo ótimo momento na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza deve contar com apoio massivo da torcida no próximo sábado, 10, às 16 horas, quando enfrenta o Criciúma na Arena Castelão, em duelo válido pela 22ª rodada.

Restando ainda dois dias para o jogo, a tendência é de que a torcida tricolor alcance – ou supere – a pedida de Marcelo Paz, CEO da SAF do clube, de ter pelo menos 45 mil pessoas no Castelão. A declaração do dirigente aconteceu após a vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro, na última rodada, fora de casa.

"Eu tenho um recado para torcida: se não tiver pelo menos 45 mil pessoas no Castelão, sábado, eu vou embora. Apressa para comprar os ingressos, tenho que pagar o bicho dos guerreiros, estão merecendo", finalizou Marcelo Paz.