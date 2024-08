"Jogo mais difícil da temporada", diz zagueiro do Criciúma sobre duelo com o Fortaleza

Na vitória de 2 a 1 do Tigre sobre o Atlético-MG, no último fim de semana, o zagueiro foi responsável por anotar o gol da vitória para o Criciúma

Após vencer o Cruzeiro, o Fortaleza volta a campo neste sábado, 10, visando defender a invencibilidade em casa e manter a boa campanha na Série A. No Castelão, o clube tricolor receberá o Criciúma, que luta para subir na tabela. Em análise do jogo, o zagueiro venezuelano Wilker Ángel, do Circiúma, projetou uma partida difícil diante do Leão.

“Eu acho que vai ser o jogo mais difícil da temporada, porque o Fortaleza vem bem, vem ganhando em casa. Então vai ser um jogo muito importante pra nós”, ressaltou o defensor.



Na vitória de 2 a 1 do Tigre sobre o Atlético-MG, no último fim de semana, o zagueiro foi responsável por anotar o gol da vitória para o Criciúma, seu segundo tento na temporada. Desde que chegou ao clube catarinense, Wilker Ángel assumiu a titularidade, sendo uma das peças mais importantes para o time de Tencati.