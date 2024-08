Tinga será o 1º da história do Fortaleza a ter 200 jogos em Campeonatos Brasileiros

Lateral-direito Tinga está prestes a alcançar mais uma marca histórica pelo Fortaleza Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

No ranking, quem figura logo atrás de Tinga é o volante Dude, que encerrou a carreira com 188 jogos pelo Tricolor em Campeonatos Brasileiros. O ex-atleta defendeu as cores do Leão por mais de oito temporadas. Erandir (174), Felipe (171), Ronaldo Angelim (161) e Romarinho (148) também aparecem com destaque na lista. A trajetória de Tinga em Campeonatos Brasileiros atuando pelo Leão começou em 2015, temporada que marcou sua estreia no clube. Naquele ano, disputou 14 jogos na campanha da equipe na Série C, mas não conseguiu obter êxito com o acesso. Após ser emprestado para defender o Bahia (2016) e o Juventude (2017), retornou ao Pici já com o Tricolor na Série B, em 2018. Em 2018, participou de 32 partidas na Segundona e se sagrou campeão nacional ao término do torneio. De 2019 em diante, Tinga se firmou na elite nacional junto ao Fortaleza, período em que totaliza 153 partidas: 23 em 2019; 28 em 2020; 36 em 2021; 17 em 2022; 31 em 2023; e 18 em 2024.

Neste período de disputa na primeira divisão, Tinga foi responsável por sete gols e nove assistências. Na Série B, balançou as redes duas vezes, além de ceder um passe que resultou em tento. Na Série C, o lateral contribuiu com um gol. Ao todo, são dez gols e dez assistências pelo Fortaleza em Campeonatos Brasileiros. Em 2024, Tinga ultrapassou a marca de 300 partidas pelo Leão do Pici, considerando todas as competições. Em seu currículo como atleta do Tricolor, carrega um título da Série B (2018), três da Copa do Nordeste (2019, 2022 e 2024) e seis estaduais (2015, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), além de feitos históricos, como quarta colocação na Série A, classificação à Libertadores e final da Sul-Americana.