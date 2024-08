Fortaleza tem bom retrospecto recente contra Cruzeiro, mas contexto geral é desfavorável

As equipes se encontram pela 17ª vez na história na próxima segunda-feira, 5 de agosto, em duelo válido pela 21ª rodada da Série A

Se entre 1973 e 2006 houve uma soberania do Cruzeiro em duelos contra o Fortaleza, atualmente o cenário é diferente. Desde o Brasileirão de 2019, o Tricolor do Pici passou a levar vantagem contra a equipe mineira e perdeu apenas uma partida das cinco que fizeram neste recorte.

O Leão e a Raposa chegaram a ficar 13 anos sem se enfrentar. O reencontro aconteceu na temporada de 2019, quando disputaram duas partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o escrete vermelho-azul-e-branco venceu no primeiro turno e empatou no segundo – o Cabuloso acabou rebaixado à Série B.